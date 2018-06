Borsa: Europa chiude in calo

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Le Borse europee chiudono in calo appesantite dall'andamento negativo delle banche dopo la decisione della Bce che ha fissato la data della fine del Qe. I listini hanno ampliato le perdite con il calo di Wall Street e sui timori di nuove tensioni tra Usa e Cina per la vicenda dei dazi. In calo le quotazioni del petrolio a 66,67 dollari al barile e l'euro sul biglietto verde a 1,1618 a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 cede l'1%. Londra (-1,7%) con il Ftse-100 a 7.633, Madrid (-1,1%) con l'Ibex 35 a 9.848 punti, Francoforte (-0,74%) ed il Dax a 13.010 punti, Parigi (-0,48%) ed il Cac-40 a 5.501 punti.