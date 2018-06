Borsa: Europa apre debole dopo Bce

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Apertura debole per i mercati europei all'indomani delle decisioni della Bce, che interromperà il Qe nel 2019 e lascerà invariati i tassi fino all'estate del prossimo anno. Parigi ha avviato le contrattazioni in crescita dello 0,26% a 5.542 punti, Londra dopo i primi scambi sale dello 0,17%. In salita dello 0,2% Madrid. Piatte Francoforte (+0,07% a 13.115 punti) e Milano (+0,08% a 22.504 punti).