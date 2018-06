Montagnese, faremo crescere le startup

"Far crescere il numero e la dimensione delle startup in Italia". E' questo l'obiettivo dell'Innovation center di Intesa Sanpaolo, nelle parole del presidente Maurizio Montagnese che, a Berlino per la quarta edizione di "Smau-Italy RestartsUP", spiega all'ANSA prospettive e difficoltà di questa missione.

"Al Mise ci sono 9mila startup registrate. In Gran Bretagna ce ne sono 600mila, più o meno come in Germania. Di spazio per crescere quindi ce n'è". "L'intelligenza e la creatività ci sono. Abbiamo delle eccellenze che non hanno nulla da invidiare a realtà internazionali - aggiunge - Il problema è aiutare le nostre startup nella scalata su dimensioni internazionali vere. Il Paese porta avanti in questo senso tre-quattro startup l'anno contro 65-75 della Germania".

Pensando al nuovo esecutivo, Montagnese dice: "Speriamo di continuare sulla strada del sostegno delle innovazioni. È fondamentale per le aziende e anche per le startup Ci aspettiamo di continuare con gli stessi interlocutori".

Il presidente di Smau Pierantonio Macola, da ieri sera nella capitale tedesca, per la quarta edizione "Smau-Italy RestartsUP", ospite dell'ambasciata italiana guidata da Pietro Benassi, ha spiegato all'ANSA il pregio di questo incontro italo-tedesco: "La Germania ha concentrato a Berlino il vivaio delle startup. Berlino era in cerca di un suo destino, e qui è stato concentrato lo stock di innovazione. Cinque, sei anni fa sono approdati in questa città anche gli acceleratori delle grandi imprese in cerca di innovazione. Questa è diventata un'area specializzata nella ricerca e sviluppo a carico della startup. Noi siamo qui, perché quando colossi come Deutsche Bank, Porsche vogliono guardare al di fuori dei confini delle loro imprese hanno bisogno di agganciare anche il sistema italiano, che è una somma di eccellenze che riguarda tutte le regioni italiane".

A Berlino, nella tre giorni dedicata all'evento, si presentano 40 startup italiane, operative in diversi settori, dall'Industry 4.0 al Fashion&Design dal FinTech&InsurTech fino alle Smart City e al Life Science. Le startup selezionate provengono da Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Trentino e Sicilia. E oggi, a Palazzo Italia, si presenteranno a imprese e innovatori tedeschi.