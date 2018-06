Mediolanum: Doris, cresciamo da italiani

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - "La raccolta totale di maggio non è stata eccezionale ma il gestito è molto buono. Giugno sta andando bene anche se si confronta con una anno record". Massimo Doris, a.d di Banca Mediolanum, sottolinea che "noi continuiamo a crescere come gruppo italiano" e non come, nel risparmio gestito, si appresta a fare Eurizon (Intesa) con Blackrock.

Intanto apre nel centro di Milano la Casa della Consulenza, un innovativo edificio a disposizione dei promotori finanziari e dei clienti.

"Prosegue positiva la raccolta Pir. In questi cinque mesi è stata pari a circa 90 milioni al mese", così come la recente attività di banca d'affari di Mediolanum: "dovremmo portare le prime due società entro quest'anno sull'Aim anche se la quotazione effettiva dipenderà dall'andamento del mercato.

Inoltre abbiamo firmato in questi giorni un contratto con un'azienda per l'acquisto di un'altra azienda", spiega.