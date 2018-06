Borsa, Milano chiude su di giri con Bce

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Ha chiuso su di giri Piazza Affari (Ftse Mib +1,22%) una seduta iniziata male sui timori per le decisioni della Bce sui tassi e sul Qe. I primi resteranno invariati fino alla prossima estate (2019), mentre il Qe - ha rassicurato il presidente Mario Draghi - cesserà gradualmente nell'ultimo trimestre, ma "non sparisce" e "resta parte degli strumenti" disponibili per "correggere il tiro se necessario".

Vivaci gli scambi per oltre 3 miliardi di euro, su un listino prevalentemente positivo, a partire da Prysmian (+5,76%), dopo alcune sedute in difficoltà, che ha annunciato l'ingresso nel settore della manutenzione delle reti, per cui finora ha prodotto i cavi. In luce anche Ferrari (+3,67%), con forte attività sulle opzioni di acquisto e di vendita, Saipem (+2,75%), favorita dal rialzo del greggio insieme a Eni (+1,95%). Nonostante lo spread in calo a quota 230 non ce l'ha fatta Unicredit (-1,2%) a risalire la china, poco mosse Ubi (-0,12%, Intesa (-0,15%) ed Mps (-0,29%), bene Banco Bpm (+0,68%).