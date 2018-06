Borsa: Milano -0,7% con Italgas, banche

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Piazza Affari in calo in avvio con il Ftse Mib che lascia sul terreno lo 0,7% a 22 mila punti. Ad incidere sul listino ancor le vendite su Italgas (-2,48%) dopo l'aggiornamento del piano industriale al 2024. Male poi i bancari con Ubi che cede l'1,65%, Intesa Sanpaolo l'1,37% e Unicredit l'1,14%. Tra gli altri flessione per Cnh (-1,335) ed Exor (-1,32%). Di contro buon passo per Poste (+1,52%) dopo l'accordo con Amazon per la consegna di prodotti di e-commerce anche in orario serale e nel fine settimana. Debole Mediaset (-0,42%) all'indomani dell'esito del bando sui diritti tv della Serie A che il gruppo di Cologno ha bollato come totalmente squilibrato. Positive invece Fineco (+0,85%) e Prysmian (+0,74%).