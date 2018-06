Borsa: Europa in calo in attesa Bce

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Le Borse europee sono in calo in scia a quelle asiatiche dopo che la Fed ha deciso il rialzo dei tassi. L'attesa ora è al meeting della Bce e ai tempi d'uscita dal Qe. L'indice d'area Stoxx 600 perde mezzo punto, così come Londra e Parigi. Più contenuti i cali di Francoforte (-0,3%) e Madrid (-0,21%). Milano invece è la peggiore con il Ftse Mib che lascia sul terreno lo 0,74% a 22.050 punti. Maglia nera resta Italgas (-2,4%) dopo l'aggiornamento del piano industriale al 2024. Di contro sale Fineco (+1,56%) mentre si sgonfia Poste (+0,39%) dopo una fiammata in avvio sull'accordo con Amazon per la consegna di prodotti di e-commerce anche in orario serale e nel fine settimana. Sul fronte dei cambi l'euro resta in rialzo sul dollaro con la moneta unica a 1,18 sul biglietto verde.

Mentre lo spread tra btp e bund è poco mosso e sfiora i 234 punti. Il rendimento del decennale italiano è al 2,83 per cento.