Borsa: Asia calo con Fed, attesa su Bce

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Borse di Asia e Pacifico in rosso in scia al rialzo dei tassi da parte della Fed e in attesa del meeting della Bce di oggi a Riga che dovrebbe dare i tempi di uscita dal Qe. Tokyo lascia sul terreno quasi un punto percentuale. Pesante anche Hong Kong (-1,15%) mentre è più contenuta la flessione di Shanghai (-0,35%) e Shenzhen (-0,68%).

Tra le altre Piazze le vendite zavorrano Seul (-1,73%). Calo marginale invece per Sydney (-0,12%). Prevista con il segno meno anche l'Europa. La euro è scambiato a 1,1806 dollari. Sullo yen la moneta unica è in calo e passa di mano a 129,88. Tra i dati macro attesi le vendite al dettaglio nel Regno Unito e negli Stati Uniti e sempre Oltreoceano le richieste di sussidio, i prezzi all'import e le scorte delle imprese.