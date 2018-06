Tesoro:da rialzo tassi costo 1,7mld

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Il rifinanziamento del debito in scadenza nel 2018 verrebbe rifinanziato quest'anno con una spesa per interessi di circa 1,7 miliardi in più rispetto a quello che sarebbe stato con i rendimenti di un mese fa. E' quanto stima Consultique, società specializzata nell'analisi finanziaria indipendente, ipotizzando che il rialzo osservato sulla curva di circa 100 punti base rimanga costante fino a fine 2018, ossia che non vi siano variazioni sui tassi.