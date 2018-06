Italgas, 5,6 mld investimenti al 2024

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - Italgas aggiorna il piano industriale al 2024 con investimenti incluse, le acquisizioni, pari 4 miliardi di euro e ulteriori 1,6 miliardi in acquisizioni di reti terze a seguito delle gare d'ambito, per un totale di 5,6 miliardi di euro, 600 milioni in più rispetto al precedente piano al 2023. Lo annuncia in Gruppo che prevede anche di lanciare la 'Digital Factory', la fabbrica digitale, nell'ultimo trimestre dell'anno. I dividendi sono previsti "in crescita del 4% annuo - spiega Italgas - con un potenziale upside al 60% dell'utile netto consolidato".