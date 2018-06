Borsa: Milano sale, banche a 2 velocità

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - Piazza Affari si conferma in rialzo (Ftse Mib +0,1%) anche se al di sotto dei valori registrati in apertura con i titoli bancari a due velocità, mentre lo spread Btp/Bund si assesta a 225,9 punti, sotto la soglia dei 230. In particolare cedono Creval (-1,96%), Banca Generali (-1,79%), Mediolanum (-0,83%) e Banco Bpm (-0,53%), mentre salgono senza particolari scostamenti Unicredit (+0,05%), Mediobanca (+0,3%) e Intesa (+0,31%). Più vivaci Mps (+0,65%) e Bper (+1%). In prima fila Moncler (+1,3%), seguita da Campari (+0,61%) e Saipem (+0,56%), mentre cedono Snam (-0,64%), Italgas (-0,25%) e Terna (-0,2%). Debole Tim (-0,47%) nonostante l'accordo con i sindacati su esuberi e solidarietà. Bene Eni (+0,51%) con il greggio che, dopo un avvio in calo, si è riportato sui valori della chiusura di ieri (66,1 dollari a barile). Tra i titoli a minor capitalizzazione salgono Fidia (+5,72%), Iren (+3,44%) e Piquadro (+3,02%), all'indomani dei conti, mentre cedono Stefanel (-4,76%) e l'assicurativo Cattolica (-1,84%).