Borsa: Milano accelera con Unicredit

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - Piazza Affari accelera e si porta in testa alle altre borse europee (Ftse Mib +0,76%) con lo spread Btp/Bund al di sotto dei 230 punti. Allunga il passo Unicredit (+1,7%), preceduta da Fineco (+2%), dopo un'inversione di rotta a fine mattinata, mentre Italgas (+2,62%) è la migliore alla vigilia del nuovo piano industriale. Acquisti su A2a (+1,81%), Campari (+1,29%), Atlantia (+1,7%) e Leonardo (+1,74%). Azzera il calo Banca Generali (-0,09%), mentre prosegue debole UnipolSai (-1,39%) insieme a Cattolica (-2,23%).

Sale Cnh (+1,29%), seguita da Moncler (+1,15%), il cui amministratore delegato Remo Ruffini ha detto in un'intervista che le vendite "vanno bene ovunque". Debole Tim (-0,44%) dopo l'accordo che trasforma la Cigs in un accordo di solidarietà, mentre, tra i titoli a minor capitalizzazione, gli acquisti su Banca Ifis (+5,38%) e Bim (+4,44%) controbilanciano il calo di Zucchi (-3,66%) e Creval (-2,27%).