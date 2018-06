Borsa: Europa,cauto rialzo, Milano +0,1%

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - Borse europee in lieve rialzo, guidate da Francoforte (+0,29%) in attesa degli indici Zew sulla fiducia economica in Germania, mentre le buste paga trimestrali sono cresciute in Francia meno del previsto (+0,2%). Piatta Londra, poco mosse invece Milano, Parigi e Madrid (+0,1% tutte e tre). Positivi i futures Usa in vista della fiducia delle piccole imprese, dell'inflazione, della variazione dei salari e del deficit pubblico mensile, ma gli occhi sono puntati al Comitato federale della Fed di domani e al Direttivo della Bce di giovedì, da cui potrebbe emergere un'indicazione sulla fine del Qe. Gli acquisti premiano a Parigi la catena di supermercati Casino Guichard (+4,4%), che sta cedendo attività per 1,5 miliardi di euro. Bene il rivale Carrefour (+2,1%), seguita da Daimler (+1,6%) a Francoforte, mentre scivola a Londra lo zuccherificio Tate & Lyle (-2,9%), penalizzato dalla raccomandazione 'ridurre' di Kepler Chevreux. A Milano bene Moncler (+1,2%), giù Banca Generali (-2,15%).