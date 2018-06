Borsa: Europa migliora, Milano +0,7%

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - Leve miglioramento per le principali borse europee, con Londra (-0,26%) e Parigi (-0,1%) ancora deboli, mentre Francoforte si porta in parità. Positive Madrid (+0,4%) e Milano (+0,72%), che si conferma la migliore sulla scia della corsa di ieri. Incerti i futures sul Wall Street nonostante il rialzo sopra le stime della fiducia delle piccole imprese Usa, anche se gli occhi sono puntati sulla decisione della Fed di domani sui tassi Usa e su quella della Bce, che potrebbe annunciare la fine del Qe tra due giorni. In arrivo l'inflazione americana, la variazione dei salari e il deficit pubblico di maggio.