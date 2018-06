Borsa: Asia in rialzo, Tokyo +0,33%

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - La conclusione positiva dello storico summit tra il presidente Usa Donald Trump e l'omologo nordcoreano Kim Jong Un ha favorito le principali borse di Asia e Pacifico nella chiusura, salvo le piazze di Seul (-0,05%) e Taiwan (-0,04%), oggetto di prese di beneficio. Tokyo ha guadagnato lo 0,33%, Sidney lo 0,15%, mentre Hong Kong (+0,34%), Shanghai (+0,76%) e Mumbai (+0,46%), ancora aperte, si apprestano a chiudere in rialzo. Positivi i futures sull'Europa e su Wall Street in attesa degli indici Zew che misurano la fiducia economica in Germania e, soprattutto, alla vigilia del Comitato federale della Fed e a due giorni dal consiglio direttivo della Bce, che annuncerà le proprie decisioni sul Qe.

Sulla piazza di Tokyo hanno corso i titoli del settore dei trasporti, spinti dalle considerazioni favorevoli di Morgan Stanley in vista dei Mondiali di Rugby del 2019 e delle Olimpiadi del 2020. East Japan Rail ha guadagnato il 2,98% e Weast Japan Rail il 2,64%. Debole Toyota (-1,27%) per effetto dei dazi Usa.