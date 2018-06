Schiaffo a Trump, At&t può comprare Time Warner

At&t può acquistare Time Warner.

Il giudice distrettuale Richard Leon, in una decisione destinata a fare la storia, dà la sua benedizione alle nozze da 80 miliardi di dollari destinate a rivoluzionare l'intera industria dei media e delle telecomunicazioni. E infligge allo stesso tempo uno schiaffo a Donald Trump, che durante la campagna elettorale aveva criticato duramente il matrimonio impegnandosi a bloccarlo nel caso in cui fosse stato eletto. Il suo Dipartimento di Giustizia lo ha bocciato ma senza successo: il giudice Leon ha concesso, in 172 pagine, un via libera senza paletti. Un disco verde con il quale At&t mette le mani su HBO ma anche sulla Cnn, la 'nemica' di Donald Trump e di Rupert Murdoch, amico della famiglia Trump. E proprio sulla 21st Century Fox di Murdoch che si sposta ora l'attenzione: l'ok della giustizia americana apre la strada a una possibile offerta da 60 miliardi di dollari in contanti di Comcast sugli asset di intrattenimento di Fox.