Nava, politica rispetti Consob e mercato

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - Il rispetto dell'indipendenza della Consob e il rispetto dei delicati meccanismi di mercato da parte di tutti gli operatori di mercato e di tutti i decisori politici è essenziale per la stabilità e la prosperità economica del Paese". Lo ha detto il presidente della Consob, Mario Nava, concludendo il suo intervento nel corso del Consob Day.

Per il suo settennato Nava si pone l'obiettivo di una "vigilanza proattiva" e la perseguirà con "sei linee d'azione".

"Una vigilanza che vuole anticipare e orientare" dice. Per una collaborazione stretta con tutti gli stakeholder "lancerà domani una 'call for interest' per l'istituzione di un Comitato di consultazione", chiunque si può autocandidare e la Commissione sceglierà una trentina di componenti.