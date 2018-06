Nava (Consob), euro è roccia solida

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - "Sono il presidente dell'autorità responsabile per il risparmio degli italiani, il risparmio degli italiani è espresso in euro e per me non c'è nessun dubbio che l'euro è 'rock solid'", cioè roccia solida. Lo ha detto il presidente della Consob, Mario Nava, in conferenza stampa, interpellato in merito ai dubbi affiorati in Italia sull'appartenenza alla zona euro.