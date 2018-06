Industria: produzione ad aprile -1,2%

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Ad aprile 2018 la produzione industriale registra una "battuta d'arresto", secondo i dati Istat, che mostrano un calo dell'1,2% rispetto a marzo. Rispetto ad aprile 2017 la produzione registra un aumento, in decelerazione rispetto ai mesi precedenti, dell'1,9% nei dati corretti per gli effetti di calendario (+6,7% nei dati grezzi).

L'indice destagionalizzato torna ai livelli di febbraio 2018 e mostra una crescita congiunturale solo per i beni strumentali (+0,7% su mese, su anno +5,6%).