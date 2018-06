Borsa: Milano prosegue in forte rialzo

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - La Borsa di Milano prosegue in forte rialzo con il Ftse Mib che avanza del 2,1% a 21.807 punti.

Piazza Affari, miglior listino europeo, è spinta dalla banche con gli investitori che non temono la possibile decisione della Bce sulla fine del Qe. Si allenta la morsa anche sui titoli di Stato con lo spread tra Btp e Bund a 246 punti ed il rendimento del decennale italiano al 2,93%. L'euro prosegue in rialzo sul dollaro a 1,1790 a Londra.

Tra le banche vola Unicredit (+5,4%). Bene anche Intesa (+4,8%), Mps (+3,4%), Banco Bpm (+3,1%), Ubi (+2,8%) e Bper (+2,2%). In luce i titoli legati al petrolio, nonostante il lieve calo del prezzo del greggio, con Italgas (+1,9%), Snam (+1,5%), Eni (+1,2%) e Saipem (+0,2%).

In terreno positivo Tim (+1%) e Mediaset (+0,6%). Gira in negativo Fineco (-0,2%) mentre è sulla parità Recordati.