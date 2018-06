Borsa: Europa apre in rialzo

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - Le Borse europee aprono in rialzo la prima seduta della settimana. Dopo il G7 in Canada sembrano ormai archiviate le paure per le tensioni commerciali dovute ai dazi imposti dagli Stati Uniti per alluminio e acciaio. In rialzo l'euro sul dollaro a 1,1818 a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 avanza dello 0,41%. Francoforte (+0,39%) con il Dax a 12.816 punti, Parigi (+0,18%) con il Cac-40 a 5.459 punti mentre è piatta Londra (+0,01) ed il Ftse-100 a 7.681 punti.