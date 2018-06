(ANSA) - MILANO, 11 GIU - Depositate due liste in vista del rinnovo del cda di Acsm-Agam, previsto nel corso dell'assemblea in calendario ai primi di luglio (in prima convocazione il 2 luglio e in seconda il 3). La lista n.1 è stata depositata il 4 giugno dal socio Alessandro Nizzi, titolare del 2,132% del capitale sociale. La Lista n.2, depositata congiuntamente il 5 giugno 2018 dai soci Comune di Monza, Comune di Como e A2A, è titolare del il 75,8% del capitale.(ANSA).