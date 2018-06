Prada, fabbrica-giardino per chi lavora

(ANSA) - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AREZZO), 8 GIU - Una 'fabbrica-giardino' pensata per il benessere di chi ci lavora e la guarda. E' Valvigna, la nuova sede di Prada nell'aretino.

Completata l'anno scorso, ospita tra le altre cose lo sviluppo della pelletteria Prada e Miu Miu. Il progetto è dell'architetto Guido Canali, già autore per Prada del Polo Logistico di Levanella (in via di completamento), degli stabilimenti di Montevarchi e Montegranaro. Lo stabilimento è inserito nel paesaggio abbassando la struttura rispetto alla sede stradale, schermandolo con muri e quinte, circondandolo con pergolati rivestiti di viti, gelsi, melograni, giuggioli, aiuole di lavanda, 29mila arbusti e 300 alberi.

Capaci di assorbire 20 tonnellate all'anno di Co2. Per l'ad Patrizio Bertelli Valvigna sintetizza i principi che orientano Prada: "un'architettura rispettosa del luogo in cui è inserita, capace di generare efficienza responsabile e sostenibile e di ottenere un equilibrio dell'intervento architettonico con la natura circostante".