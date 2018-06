Prada: Bertelli, non venderemo gruppo

(ANSA) - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AREZZO), 8 GIU - "Lorenzo si sta preparando un giorno per fare un giorno il capo della Prada, sempre che la persona che è impegnata oggi ad acquisire know how poi lo voglia fare”. Così Patrizio Bertelli, Ceo di Prada ha risposto a chi gli chiedeva dei rumors che vogliono il figlio di 30 anni in preparazione per la successione. E a chi gli chiedeva se ci siano prospettive di vendita del gruppo replica: "io non ho intenzione di vendere, io non ho mai venduto niente in vita mia".