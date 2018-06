Borsa: Wall Street apre negativa con G7

(ANSA) - NEW YORK, 8 GIU - Apertura in territorio negativo per Wall Street con il G7 del Canada dominato dalle tensioni commerciali e dal nuovo strappo di Donald Trump, che preme per un ritorno del formato G8 con la Russia. Il Dow Jones perde lo 0,17% a 25.205,59 punti, il Nasdaq cede lo 0,34% a 7.609,96 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,15% a 2.766,39 punti.