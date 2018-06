Borsa: Piazza Affari affossata da banche

(ANSA) - MILANO, 8 GIU - Piazza Affari (-1,9%) conclude la settimana in calo affossata dalle banche, bruciando 11,6 miliardi di capitalizzazione. A spingere le vendite è l'attesa per la riunione della Bce in cui potrebbe essere decisa la fine del Qe. Gli investitori guardano anche al G7 con le tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e gli altri Paesi. Ancora in tensione lo spread tra Btp e Bund che chiude in forte rialzo a 268 punti ed il rendimento del decennale italiano al 3,12%. Si allarga il differenziale tra i decennali di Italia e Spagna che chiude a 166 punti per la prima volta dal 2012.

I titoli più colpiti sono stati i bancari con l'indice di settore Ftse All Share Banks che ha ceduto l'1,9%, bruciando circa 2 miliardi di capitalizzazione dell'intero settore. In rosso Banco Bpm (-4%), Banca Generali (-3%), Ubi (-2,7%), Unicredit (-2,4%), Mps (-2,2%) e Intesa (-1,2%).

In calo i petroliferi con l'Eni (-2,6%), Snam (-1,3%), Italgas (-1,1%) e Saipem (-0,6%). Giù anche Mediaset (-2,3%) e Tim (-1,3%).