Spread in alta tensione, sfiora i 270 punti. Patuelli: 'E' tassa su Italia'

I rischi di un inasprimento della guerra dei dazi in concomitanza con il G7 pesano su tutti i listini europei e Milano appare la più debole con Francoforte, anche se si sta calmando la forte corrente di vendite dell'avvio: l'indice Ftse Mib cede lo 0,8% con Cnh e Mps che segano cali del 2%.

Tra i titoli principali debole anche Ferragamo e Fca (-1,7%), con Intesa che cede un punto percentuale. Tengono Tim e Mediaset con ribassi al di sotto del punto percentuale, così come Unicredit ed Eni attorno alla parità. Nel paniere a elevata capitalizzazione sale con chiarezza Saipem, che segna un rialzo dell'1,4%.

E si registra anche una forte pressione sui Btp: lo Spread sulla scadenza decennale sfiora i 270 punti base (267) da 255 della chiusura di ieri, con un rendimento del Btp al 3,01%. Spread in rialzo anche sul due anni, a 221 punti base a fronte di un rendimento del titolo italiano dell'1,56%. "Questo spread che sta crescendo è preoccupante per la Repubblica italiana perchè in precedenza viaggiava in una direzione di maggiore benessere per tutti e lo spread è una tassa che l'Italia paga sui mercati internazionali". Lo afferma il presidente Abi Antonio Patuelli al convegno Acri secondo cui "più lo spread cresce più si impoverisce l'Italia e più cresce li spread e più si complica la vita alle banche" con riflessi sui loro indicatori patrimoniali.

"Più debole è la moneta più alti sono i tassi, non dobbiamo cullarci che tutte le colpe siano dell'Europa", ha aggiunto ricordando come l'Italia non vanti "una storia virtuosa" su debito e deficit e che "nonostante i rialzi di questi giorni i tassi sono infimi" grazie all'appartenenza all'euro. "I tassi con la lira agli inizi degli anni '80 erano al 19,5%, era una moneta debole" ha aggiunto.