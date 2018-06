Borsa: Europa giù, debole Milano (-1,5%)

(ANSA) - MILANO, 8 GIU - I mercati azionari del Vecchio continente si avvicinano a metà giornata tutti in negativo, con il peso del surplus commerciale della Cina verso gli Stati Uniti che nei giorni del G7 fa temere un inasprimento della guerra dei dazi da parte di Washington.

La Borsa peggiore resta Milano, molto nervosa che perde l'1,5% anche per la tensione sui titoli di Stato italiani, seguita da Madrid e Francoforte che ondeggiano su un calo attorno al punto percentuale. Londra cede lo 0,6%, mentre Parigi limita le perdite allo 0,2%.

Sul listino tedesco pesa ora soprattutto lo scivolone di Deutsche Post che lascia sul terreno oltre il 6% dopo una revisione dei target, mentre in Piazza Affari Cnh, Banca Generali e Banco Bpm perdono oltre tre punti percentuali. Tiene Tim (-0,7%), sulla parità Saipem e Buzzi.