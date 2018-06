Borsa: Europa debole, Milano nervosa

(ANSA) - MILANO, 8 GIU - Mercati azionari del Vecchio continente deboli con Francoforte che, in calo oltre il punto percentuale, guida le perdite. Particolarmente nervosa Milano, che oscilla con ampi sbalzi attorno a un ribasso dell'1%. Londra e Madrid cedono lo 0,6%, mentre Parigi perde qualche frazione di punto. Sulla Borsa tedesca vendite in particolare su Thyssen e Volkswagen, in calo di oltre il 2%, mentre in Piazza Affari Cnh cede più di 3 punti percentuali, Banca Generali, Pirelli e Fca oltre il 2%. Intesa segna un calo dell'1,6% mentre Unicredit prova a tenere su un ribasso dello 0,5%.