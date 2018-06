Borsa: Europa chiude in calo

(ANSA) - MILANO, 8 GIU - Le Borse europee chiudono in calo con gli investitori che guardano agli esiti del G7 in Canada, con le tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e gli altri Paesi sulla vicenda dei dazi ed il nuovo strappo di Donald Trump per il ritorno del formato G8 con la presenza della Russia. I mercati attendono anche le decisioni della Bce per la fine del Qe. L'euro si attesta su dollaro a 1,1771 a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 ha concluso le contrattazioni in calo dello 0,21%. In rosso Londra (-0,3%) con il Ftse-100 a 7.681 punti e Francoforte (-0,35%) ed il Dax a 12.766 punti.

Piatta Parigi (+0,03%) con il Cac-40 a 5.450 punti.