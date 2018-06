Air Italy, inaugurato il Malpensa-Miami

(ANSA) - MILANO, 8 GIU - Air Italy ha inaugurato il volo diretto Malpensa-Miami, completando così per la stagione estiva 2018 la nuova rete di collegamenti per il Nord America dopo l'avvio del servizio quotidiano per New York. Il volo per Miami sarà effettuato quattro volte alla settimana con un Airbus 330-200 con 18 posti in business e 236 in classe economy.

Al primo volo per Miami c'erano 254 passeggeri che hanno partecipato alla cerimonia d'inaugurazione con il Chief Operating Officer di Air Italy, Neil Mills. Il prossimo collegamento che sarà inaugurato sarà quello per Bangkok che partirà il 9 settembre.

Con il volo per Miami, Air Italy completa il "proprio prodotto per il Nord America - ha detto Mills - per l'estate 2018. Voglio dare qualche dato sui voli per gli Stati Uniti che trovo davvero incoraggiante. Su 120 mila posti nella stagione estiva fino a fine ottobre, abbiamo già venduto oltre il 50% della capacità e contiamo di chiudere giugno, primo mese di attività, con un load factor nell'ordine dell'80%".