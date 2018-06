Ag.Entrate, mercato casa +4,3% in 3 mesi

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - L'inizio del 2018 conferma il trend positivo del mercato immobiliare, "pur con qualche segnale di flessione in alcune grandi città". E' quanto rileva l'Agenzia delle Entrate sintetizzando i dati che emergono dalle Statistiche trimestrali dell'Osservatorio del mercato immobiliare. Nei primi tre mesi dell'anno il mercato residenziale è cresciuto del 4,3% rispetto allo stesso periodo del 2017, mettendo a segno il dodicesimo aumento trimestrale consecutivo. Segno positivo anche per il comparto degli immobili produttivi e per quello del terziario commerciale, sebbene in presenza di un deciso arretramento per gli uffici.