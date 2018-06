Vendite aprile -0,7%, su anno -4,6%

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - Ad aprile le vendite al dettaglio scendono dello 0,7% in valore e dello 0,9% in volume rispetto a marzo. Lo rileva l'Istat, spiegando che su base annua il ribasso diventa del 4,6% in valore e del 5,4% in volume. Sulla caduta pesa la negativa performance dei beni alimentari (-1,9% congiunturale e -7,3% tendenziale, in valore). Il calo annuo, sottolinea l'Istat, "risente in misura rilevante della diversa collocazione delle vendite di prodotti alimentari legate alla Pasqua": "quest'anno si sono concentrate a marzo, mentre lo scorso anno hanno avuto luogo ad aprile".