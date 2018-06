Petrolio: +1% su crisi Venezuela

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - Greggio in rialzo dell'1% sulle difficoltà nelle consegne del Venezuela, che sarebbe sul punto di dichiarare la forza maggiore sui contratti di consegna con alcuni grandi acquirenti a causa di problemi ai pozzi di estrazione e di colli di bottiglia nei porti di partenza delle petroliere. Secondo la Reuters, la compagnia di Stato Pdvsa avrebbe detto ad alcuni clienti che devono inviare petroliere equipaggiate per imbarcare petrolio da altre navi anziché ai porti, o in alternativa accettare forza maggiore, ossia rinunciare all'esecuzione dei contratti. Le difficoltà del Venezuela, che hanno spinto il greggio vicino ai massimi di quattro anni nelle ultime settimane, fanno segnare +0,90% al greggio Wti a 65,33 dollari, e +0,92% a 76 dollari al Brent scambiato a Londra.