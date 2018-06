Borse Europa rallentano, Milano negativa

(ANSA) - MILANO, 7 GIU - Le Borse europee rallentano, con Piazza Affari che, dopo aver avviato la seduta come maglia rosa nel Vecchio Continente, adesso naviga in terreno negativo e cede lo 0,25%. I listini guardano con attenzione all'appuntamento del 14 giugno della Bce, quando il consiglio direttivo potrebbe preparare il terreno alla fine del Qe. Solo Madrid si mantiene solida: all'indomani dell'annuncio della formazione del nuovo governo, il listino sale dello 0,63%. Si indeboliscono invece le crescite di Parigi (+0,27%) e Francoforte (+0,13%), mentre Londra perde lo 0,16%. Lo spread è in leggera salita ed è a 239 punti. L'euro vale 1,18 dollari.