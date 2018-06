Borse asiatiche in rialzo in attesa G7

(ANSA) - MILANO, 7 GIU - La chiusura positiva di Wall Street si riflette sulle Borse asiatiche, che sono perlopiù positive. I mercati attendono il vertice del G7 di domani in Canada per valutare l'impatto sui rapporti internazionali delle politiche americane in tema di dazi. Tokyo ha chiuso in crescita dello 0,87%, anche per l'indebolimento della divisa nipponica, che dà slancio all'export. Deboli le Borse cinesi, con Shanghai in calo dello 0,1% e Shenzhen dello 0,4%, mentre Hong Kong guadagna lo 0,6%. Bene Seul, che sale dello 0,7%, e Sidney, in rialzo dello 0,5%. Gli investitori attendono la Bce: il consiglio direttivo del 14 giugno potrebbe preparare il terreno alla fine del Qe.

Resta sotto osservazione l'Italia, in attesa di capire come si tradurranno gli annunci del premier Giuseppe Conte. Futures positivi per i mercati europei e Wall Street. Oggi sono attesi i dati sulle vendite al dettaglio italiane in aprile, sul Pil finale europeo al primo trimestre e sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione negli Usa.