Borsa:Milano, banche deboli in chiusura

(ANSA) - MILANO, 7 GIU - Piazza Affari ha chiuso in calo una seduta debole anche per le altre borse europee, ad eccezione di Madrid. L'indice Ftse Mib ha lasciato sul campo lo 0,18% a 21.767 punti, tra scambi in flessione per 2,5 miliardi di euro di controvalore. Sul listino milanese ha pesato ancora una volta la tensione sullo spread, che ha chiuso sopra quota 247 punti base, penalizzando Mediobanca (-2,25%), Unicredit (-1,64%)), Ubi (-1,51%) e Intesa (-1,19%). Cauta Poste (-0,38%), mentre Banco Bpm ha chiuso sopra la parità. In luce Saipem (+5,07%) all'indomani della firma del contratto per l'Alta Velocità Brescia-Verona, affidata al consorzio Cepav, partecipato al 59%.

In ripresa Fca (+3,13%), spinta dalla valutazione di Morgan Stanley, i cui analisti sono convinti che il titolo possa raddoppiare il proprio valore. Acquisti anche su Tenaris (+2,9%), Banca Generali (+2,4%) e Brembo (+2,08%), mentre la cessione di attività negli Usa ha spinto Sawes Getters (+14,05%), tra i titoli a minor capitalizzazione.