Borsa:Europa a più velocità, Milano-0,2%

(ANSA) - MILANO, 7 GIU - Si muovono in ordine sparso le principali borse europee dopo l'avvio poco mosso degli scambi Usa. Milano (-0,15%) è la peggiore, preceduta da Francoforte (-0,05%) e Parigi (-0,14%), mentre Londra (+0,24%) e Madrid (+0,53%) resistono in territorio positivo. In aumento rispetto alle stime le richieste di sussidi Usa alla vigilia della diffusione del dato sul deficit pubblico nel mese di maggio. In Piazza Affari le vendite si concentrano su Mediobanca (-2,25%), Ferragamo (-2,15%), Atlantia (-1,89%) e Unicredit (-1,61%), penalizzata dall'allargamento dello spread a 242,8 punti. Gli occhi sono puntati alla scadenza del 14 giugno, quando il consiglio direttivo della Bce deciderà sui tassi e sul prosieguo del Qe. Acquisti su Caixabank (+4,01), Bankia (+3,4%) e Bilbao (+1,99%), con lo spread spagnolo a 96 punti base, mentre salgono Commerzbank (+1,82%) e SocGen (+1,13%).