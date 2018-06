Borsa: Milano piatta, banche contrastate

(ANSA) - MILANO, 7 GIU - All'indomani della fiducia della camera al governo Lega-M5S, Piazza Affari non trova la direzione. Dopo un'apertura in crescita ed essere passato in terreno negativo, il Ftse Mib naviga sulla parità a 21.800 punti, mentre gli altri listini europei sono positivi. A spingere Milano ci sono Saipem (+4%), dopo il contratto tra Rfi e Consorzio Cepav due (al 59% di Saipem) per la realizzazione di un lotto della tratta Brescia-Verona. In salute anche Cnh (+1,8%), Fca (+1,7%) e Tenaris (+1,6%). Contrastate le banche.

Bene Bper, che sale dell'1,35% dopo che Equita ha portato il giudizio della banca da hold a buy, Banco Bpm (+0,74%) e Banca Generali (+1,48%). Pesano invece Unicredit (-1,6%), Intesa (-1,2%) e Ubi (-1,5%). Piatta Mps. Tim perde lo 0,4% dopo il via libera dell'Agcom al progetto di separazione societaria della rete. Giù anche Mediaset (-0,4%).