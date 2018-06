Borsa: Europa fiacca, Milano -0,1%

(ANSA) - MILANO, 7 GIU - Europa fiacca nel finale con Milano (-0,13%) che tenta la risalita verso la parità e Madrid (+0,3%) in testa all'indomani dell'insediamento del governo Sanchez.

Sotto la parità invece Francoforte (-0,4%) e Parigi (-0,25%), mentre Londra è invariata. In rialzo l'euro oltre quota 1,18 dollari mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi si allarga oltre quota 246 punti Gli acquisti si concentrano. Prese di beneficio sui tecnologici, a partire da Asml (-1,86%), Infineon (-0,97%) ed Stm (-0,9%) dopo i rialzi della vigilia. A due velocità le banche, con vendite su Unicredit (-1,96%), Mediobanca (-1,76%) e Intesa (-1,19%), mentre salgono le spagnole CaixaBank (+3,88%), Bankia (+2,52%) e Bilbao (+1,85%).

In luce anche Banco Sabadell (+1,41%) e, sulla piazza di Parigi, Bnp (+1,17%).