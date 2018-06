Ryanair: accordo con Anpac-Anpav

Ryanair oggi ha confermato di aver siglato il primo accordo di riconoscimento sindacale per il proprio personale di bordo italiano con Anpac (Associazione professionale aviazione civile) e Anpav (Associazione professionale assistenti volo) che saranno i rappresentati del personale di cabina Ryanair impiegato in Italia. Questo accordo - si legge in una nota di Ryanair - fa seguito alle lunghe negoziazioni con le due sigle professionali avviate dall'annuncio di Ryanair a dicembre 2017 relativo al riconoscimento dei sindacati ai fini di una contrattazione collettiva.

"Ryanair accoglie con favore l'impegno positivo e costruttivo di Anpac e Anpav che ha portato alla firma del primo accordo di riconoscimento del personale di bordo in Italia, dove attualmente si contano oltre 80 dei circa 400 aeromobili della flotta di Ryanair e circa il 20% del personale di cabina della compagnia", prosegue la nota. L'intesa segue quella siglata a marzo con Anpac per il riconoscimento dei piloti.