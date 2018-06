Mediaset, Confalonieri resta presidente

(ANSA) - MILANO, 6 GIU - Fedele Confalonieri e Pier Silvio Berlusconi sono ai primi due posti della lista presentata da Fininvest per il rinnovo del Cda di Mediaset, che propone sia di 15 membri, in vista dell'assemblea del gruppo televisivo del 27 giugno prossimo.

Il board - dove ora Confalonieri è presidente e Pier Silvio Berlusconi vicepresidente oltre che amministratore delegato - non vedrà presente Vivendi che ha deciso di non presentare una propria lista e, sulla base del nuovo statuto, sarà più snello: tra 7 e un massimo di 15 membri (con 3 posti alle minoranze) o tra 7 e 11 (con due posti per la minoranza).

Nella lista Fininvest (che detiene il 40,28% del capitale e il 41,87% dei diritti di voto) sono presenti - tra gli altri - anche il direttore finanziario di Mediaset Marco Giordani, Gina Nieri, Niccolò Querci, Stefano Sala, Marina Berlusconi e l'amministratore delegato di Fininvest Danilo Pellegrino.