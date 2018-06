Borsa:Europa cauta con Italia,Milano -1%

(ANSA) - MILANO, 6 GIU - Le tensioni sull'Italia rendono caute anche le Borse europee con l'indice d'area che naviga sulla parità. Nel quadro generale tengono Londra (+0,21%), Parigi (+0,21%) e Francoforte (+0,17%) mentre si indebolisce Madrid (+0,04%) che segue l'estrema volatilità di Piazza Affari che arriva a perdere l'1,3% per poi ripiegare e segnare un -1% a 21.584 punti con le banche sotto vendita. Sul mercato restano i timori sul nuovo Governo Lega-5 Stelle. Neanche il discorso di ieri al Senato del premier Conte è servito a sminare il nervosismo degli investitori con lo spread tra Btp e Bund arrivato a toccare i 253 punti base. I listini guardano poi al G7 in Canada nel fine settimana e ai colloqui sulle politiche commerciali con un faro sui dazi Usa. E c'è poi attesa sul meeting Bce di metà mese, una riunione chiave per la tempistica sulla fine del Qe.