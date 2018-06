Borsa:Asia positiva, verso rialzo Europa

(ANSA) - MILANO, 6 GIU - Borse di Asia e Pacifico in tono positivo con i tecnologici che hanno sostenuto Wall Street, mentre i timori sul debito dell'Italia hanno spinto gli investitori a spostarsi altrove, spingendo i rendimenti dei titoli del Tesoro USa a scendere dai massimi. Sul mercato resta la convinzione sull'incertezza della la situazione italiana e che quindi la volatilità potrebbe continuare ad essere relativamente elevata. Tra le singole Piazze il Nikkei sale dello 0,38% mentre sono in ordine sparso quelle cinesi con Hong Kong che sale dello 0,69%. Deboli invece Shanghai (-0,08%) e Shenzhen (-0,07%) in attesa dei negoziati commerciali in programma al G7 nel fine settimana in Canada. Anche i listini europei sono visti in rialzo mentre in agenda tra i dati macro è previsto, a livello di eurozona, il dato sull'indice pmi al dettaglio. Dagli Usa il saldo della bilancia commerciale e la produttività non agricola.