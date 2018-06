Borsa: Milano rallenta, male le banche

(ANSA) - MILANO, 6 GIU - La Borsa di Milano rallenta in attesa della fiducia della Camera dei deputati al Governo. Il Ftse Mib cede lo 0,7% a 21.630 punti con le banche che peggiorano. Lo spread tra il Btp ed il Bund tedesco si attesta a 243 punti ed il rendimento del decennale italiano è al 2,87%.

L'euro è in rialzo sul dollaro a 1,1774 a Londra.

In fondo al listino Intesa e Unipol (-1,7%). Male anche Mps (-1,6%), Generali (-1,5%), Unicredit (-1,3%) e Bper (-1,1%). In controtendenza Banco Bpm (+3%), Fineco (+2,4%) e Banca Generali (+1,6%).

In rosso Fca ed Exor (-1,2%) ed i titoli legati al petrolio con Eni (-1,2%), Saipem (-0,9%), Italgas (-0,7%) e Snam (-0,3%).

Debole Tim (-0,7%) mentre è in rialzo Mediaset (+1,1%).