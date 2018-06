Borsa: Milano -0,5%, guarda a governo

(ANSA) - MILANO, 6 GIU - Piazza Affari prosegue nervosa a metà seduta con il Ftse Mib che pur limando il calo, cede lo 0,5% a 21.653 punti. Sempre in tensione il credito con l'indice di settore che lascia sul terreno l'1,75%. Nel dettaglio Intesa perde il 2,5%, Mps l'1,63%, Bper l'1,66%, Unicredit l'1,82%.

Cala lo spread tra btp e bund a 243 punti con il rendimento del decennale italiano sotto il 2,9%. Sotto la lente restano le mosse del nuovo Governo. "Andando avanti, il livello della volatilità continuerà a essere influenzato dal flusso di notizie e rimarrà probabilmente alto finché alcune questioni chiave, specialmente in termini di bilancio fiscale, diventeranno più chiare", viene sottolineato da Amundi in un report. Tra i titoli in rialzo, buon passo di Mediaset (+2%) in attesa della lista Fininvest per il cda, di Fineco (+1,2%) e Stm, (+1), quest'ultima già ieri sulla scorta del buon andamento dei tecnologici.