Borsa: Europa resta cauta, Milano -0,33%

(ANSA) - MILANO, 6 GIU - Non cambia il leitmotiv delle Borse europee che restano caute pur se positive con l'indice d'area Stoxx 600 sulla parità con gli acquisti che si concentrano sull'energia. Bene Londra (+0,54%), Francoforte (+0,43%) e Madrid (+0,83%) con l'avvicendamento del governo in Spagna che procede a passo spedito con il socialista Pedro Sanchez che oggi annuncia la lista dei ministri. Resta osservata speciale l'Italia con l'attesa sulle mosse del nuovo Governo. Il Ftse Mib, che è arrivato a cedere l'1,5%, ha ridotto le perdite a -0,33% grazie anche al recupero dei bancari con Fineco in testa (+2,5%) con la raccolta che, ripartita a maggio, da inizio anno tocca i 2,9 miliardi. Rimbalza poi Mediaset (+1,8%), reduce da uno scivolone alla vigilia legato al non interesse di Sky ad acquistare Premium, mentre si attende la lista di Fininvest per il cda. Lo spread è a 236 punti base. A livello macro si guarda al G7 in Canada nel fine settimana e al meeting Bce di metà mese, riunione chiave per tempi uscita da Qe.