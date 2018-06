Borsa: Europa parte in crescita

(ANSA) - MILANO, 6 GIU - Apertura in rialzo per le Borse europee. A Francoforte l'indice Dax segna, in avvio, un incremento dello 0,21% a 12.813 punti, a Parigi il Cac-40 sale dello 0,18% a quota 5.470 e a Londra il Ftse100 guadagna lo 0,26% a 7.706 punti.