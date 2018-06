Borsa: Europa chiude in rialzo

(ANSA) - MILANO, 6 GIU - Le Borse europee chiudono in rialzo nel giorno in cui la commissione Ue ha deciso di far partire ufficialmente le procedure per l'attivazione delle contromisure in risposta ai dazi Usa su acciaio e alluminio.

L'indice d'area stoxx 600 chiude sulla parità. In rialzo Madrid (+1,09%), con il nuovo governo giudicato dal socialista Pedro Sanchez, Francoforte (+0,34%) e Londra (+0,33%) mentre è piatta Parigi (-0,06%).