Banca Generali: raccolta maggio 603 mln

(ANSA) - MILANO, 6 GIU - Banca Generali ha chiuso il mese di maggio con una raccolta netta di 603 milioni, che portano il saldo da inizio anno a quota 2,7 miliardi di euro. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che i volumi di maggio sono "i più elevati da inizio anno" pur in un mese di forti tensioni sui mercati. Lo ha sottolineato l'amministratore delegato Gian Maria Mossa che ha parlato di mese "difficile" in quanto "contrassegnato da speculazioni che vanno al di là dei fondamentali economici del Paese e delle sue imprese".